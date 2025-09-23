Pomeriggio di lavoretti in casa poi quella maledetta scala | Daniele muore in modo atroce
Era una domenica d’inverno come molte altre, di quelle in cui le case diventano rifugio e i piccoli lavori domestici riempiono il tempo. Un giorno apparentemente tranquillo, scandito da gesti quotidiani, in cui nulla lasciava presagire il dramma che da lì a poco avrebbe sconvolto una famiglia e l’intera comunità di un piccolo centro veneto. Il silenzio di un’abitazione si è trasformato in pochi istanti in frenesia, urla, richieste di aiuto. Un momento di distrazione, forse un equilibrio perso all’improvviso, ed ecco che la normalità si è spezzata in maniera irreversibile. L’ordinario si è tramutato in tragedia, con il destino che ha mostrato il suo volto più crudele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
