Poltrona Frau | visite gratuite supporto psicologico ed escursioni

Tolentino, 23 settembre 2025 - Screening medici gratuiti in collaborazione con la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Macerata, un servizio di supporto psicologico in collaborazione con Unobravo e iniziative dedicate al benessere collettivo, come la riapertura della piscina aziendale e escursioni in e-bike e trekking alla scoperta del territorio marchigiano. Sono le novità introdotte da Poltrona Frau a Tolentino -azienda leader nel settore dell’arredamento di alta gamma- dedicate ai propri dipendenti, “con un approccio che integra salute fisica, prevenzione, supporto psicologico e socialità”, spiega l’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

