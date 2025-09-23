Poltrona Frau | visite gratuite supporto psicologico ed escursioni

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tolentino, 23 settembre 2025 - Screening medici gratuiti in collaborazione con la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Macerata, un servizio di supporto psicologico in collaborazione con Unobravo e iniziative dedicate al benessere collettivo, come la riapertura della piscina aziendale e escursioni in e-bike e trekking alla scoperta del territorio marchigiano. Sono le novità introdotte da Poltrona Frau a Tolentino -azienda leader nel settore dell’arredamento di alta gamma- dedicate ai propri dipendenti, “con un approccio che integra salute fisica, prevenzione, supporto psicologico e socialità”, spiega l’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

poltrona frau visite gratuite supporto psicologico ed escursioni

© Ilrestodelcarlino.it - Poltrona Frau: visite gratuite, supporto psicologico ed escursioni

In questa notizia si parla di: poltrona - frau

Addio a Franco Moschini, si è spento un gigante dell'imprenditoria marchigiana: ha conquistato il mondo con Poltrona Frau

Morto l'imprenditore Franco Moschini, storico presidente di Poltrona Frau e illuminato mecenate

Morto Franco Moschini per 50 anni presidente di Poltrona Frau

Poltrona Frau: visite gratuite, supporto psicologico ed escursioni; Poltrona Frau, dagli screening oncologici gratuiti alla riapertura della piscina aziendale: si rinnova il welfare; Kartell, il design italiano tra premi e oggetti-icona.

Cerca Video su questo argomento: Poltrona Frau Visite Gratuite