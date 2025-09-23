Poltrona Frau | visite gratuite supporto psicologico ed escursioni
Tolentino, 23 settembre 2025 - Screening medici gratuiti in collaborazione con la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Macerata, un servizio di supporto psicologico in collaborazione con Unobravo e iniziative dedicate al benessere collettivo, come la riapertura della piscina aziendale e escursioni in e-bike e trekking alla scoperta del territorio marchigiano. Sono le novità introdotte da Poltrona Frau a Tolentino -azienda leader nel settore dell’arredamento di alta gamma- dedicate ai propri dipendenti, “con un approccio che integra salute fisica, prevenzione, supporto psicologico e socialità”, spiega l’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: poltrona - frau
Addio a Franco Moschini, si è spento un gigante dell'imprenditoria marchigiana: ha conquistato il mondo con Poltrona Frau
Morto l'imprenditore Franco Moschini, storico presidente di Poltrona Frau e illuminato mecenate
Morto Franco Moschini per 50 anni presidente di Poltrona Frau
Scopri la poltrona Archibald Large, in un'elegante tonalità di blu, firmata Poltrona Frau. Questo iconico pezzo di design, con la sua seduta ampia e soffice e la struttura in acciaio leggera e resistente, unisce comfort e stile in modo ineguagliabile. Rivestita in - facebook.com Vai su Facebook
Tolentino, Poltrona Frau sta acquistando i locali dell’ex Nazareno Gabrielli (oggi Castelli) - X Vai su X
Poltrona Frau: visite gratuite, supporto psicologico ed escursioni; Poltrona Frau, dagli screening oncologici gratuiti alla riapertura della piscina aziendale: si rinnova il welfare; Kartell, il design italiano tra premi e oggetti-icona.