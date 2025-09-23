Polonia e Regno Unito minacciano i jet russi Putin | Risponderemo a ogni minaccia

Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione all’Onu: Varsavia e Londra pronte ad abbattere velivoli russi, il Cremlino avverte l’Occidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Polonia e Regno Unito minacciano i jet russi, Putin: "Risponderemo a ogni minaccia"

UCRAINA | I caccia britannici hanno effettuato la loro prima sortita in Polonia, nell'ambito della missione Sentinella dell'Est della Nato. Lo ha affermato il governo britannico citato dalla Bbc. La missione, annunciata lunedì dal governo del Regno Unito subito do

Droni russi in #Polonia, Varsavia annuncia no fly zone, #RegnoUnito invia i suoi caccia

