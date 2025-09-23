Polonia e Regno Unito minacciano i jet russi Putin | Risponderemo a ogni minaccia

Tgcom24.mediaset.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione all’Onu: Varsavia e Londra pronte ad abbattere velivoli russi, il Cremlino avverte l’Occidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

polonia e regno unito minacciano i jet russi putin risponderemo a ogni minaccia

© Tgcom24.mediaset.it - Polonia e Regno Unito minacciano i jet russi, Putin: "Risponderemo a ogni minaccia"

In questa notizia si parla di: polonia - regno

Regno Unito schiera i caccia in Polonia, Mosca accusa la Nato: “E’ in guerra con Russia”

Il Regno Unito schiera i caccia in Polonia contro le incursioni dei droni russi

Guerra Ucraina, Gb: Se dovremo affrontare jet nei cieli Nato lo faremo; Regno Unito schiera i caccia in Polonia, Mosca accusa la Nato: E' in guerra con Russia; Rientrati jet polacchi dopo allarme per droni russi. Anche la Romania denuncia uno sconfinamento - La Romania afferma che un drone russo ha violato il suo spazio aereo.

La Polonia avrà più carri armati di Regno Unito, Germania, Francia e Italia messi insieme - Solo due Stati membri della Nato, Grecia e Turchia, avranno più carri armati della Polonia grazie a un accordo con la Corea ... Lo riporta it.euronews.com

Regno Unito schiera i caccia in Polonia, Mosca accusa la Nato: "E' in guerra con Russia" - Dopo le parole del Cremlino e un nuovo drone intercettato su Varsavia, arriva l'annuncio britannico: cosa sta succedendo ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Polonia Regno Unito Minacciano