Polonara saluta i tifosi prima del trapianto | Ci rivedremo in campo
Il campione di basket Achille Polonara saluta i tifosi prima del difficile intervento per il trapianto di midollo: "Grazie di tutto il supporto che mi avete dato". Alcuni mesi fa, all'azzurro era stata diagnosticata la leucemia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Alla vigilia del trapianto che lo attende, non basta un semplice “in bocca al lupo”. Sarebbe troppo poco per ciò che Achille Polonara ha rappresentato e continua a rappresentare. Negli ultimi mesi ci ha mostrato qualcosa che va ben oltre lo sport: il coraggio di - facebook.com Vai su Facebook
Achille Polonara, il saluto prima del trapianto: "Ci vediamo in campo" - Con lo spirito battagliero che è solito portare anche in campo, il campione azzurro si è sottoposto all'intervento ... Segnala sport.sky.it
Polonara pronto per il trapianto al Sant’Orsola: quando sarà l’intervento contro la leucemia - "Non vedo l'ora di affrontare questo intervento: prima si inizia, prima si finisce". Si legge su msn.com