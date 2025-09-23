Polonara saluta i tifosi prima del trapianto | Ci rivedremo in campo

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione di basket Achille Polonara saluta i tifosi prima del difficile intervento per il trapianto di midollo: "Grazie di tutto il supporto che mi avete dato". Alcuni mesi fa, all'azzurro era stata diagnosticata la leucemia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

