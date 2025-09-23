Polonara pronto per il trapianto al Sant’Orsola | quando sarà l’intervento contro la leucemia
Bologna, 23 settembre 2025 – "Non vedo l'ora di affrontare questo intervento: prima si inizia, prima si finisce". Così Achille Polonara in un video-messaggio pubblicato sui social dell' Eurolega prima di sottoporsi all'intervento di trapianto di midollo osseo all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per sconfiggere la leucemia mieloide. L’intervento è previsto per domani, 24 settembre. La donatrice è una ragazza americana compatibile al 90 per cento. I GIOCATORI DELLA VIRTUS SONO ANDATI A TROVARE E POLONARA La 33enne ala grande marchigiana, appena passata alla Dinamo Sassari, ha dato appuntamento ai suoi tifosi, che a causa della malattia non lo hanno visto impegnato ai recenti Europei: "Grazie per il supporto che mi avete dato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
