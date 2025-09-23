polo i migliori giocatori italiani nella capitale per contendersi lo scudetto

Dopo l’Europeo in Polonia, con la nazionale azzurra che ha conquistato il quarto posto, e prima della partenza per Charlottesville (Virginia) dove si svolgerà il Mondiale, ecco il campionato italiano di Polo 2025, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri e anche per questa edizione griffato U.S. Polo Assn. Tutte le star di casa nostra - tra questi anche Stefano Giansanti e Giordano Magini, convocati con Mariano Raigal per la rassegna iridata - scendono in campo da venerdì 26 settembre a domenica 5 ottobre al Roma Polo Club, uno dei 'salotti' del polo italiano, per un evento attesissimo e che nel 2024 vide la vittoria del team di UnoAerre Acquedotto Romano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

