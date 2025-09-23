Polo i migliori giocatori italiani nella Capitale per contendersi lo scudetto
Dopo l’Europeo in Polonia, con la nazionale azzurra che ha conquistato il quarto posto, e prima della partenza per Charlottesville (Virginia) dove si svolgerà il Mondiale, ecco il campionato italiano di Polo 2025, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri e anche per questa edizione griffato U.S. Polo Assn. Tutte le star di casa nostra - tra questi anche Stefano Giansanti e Giordano Magini, convocati con Mariano Raigal per la rassegna iridata - scendono in campo da venerdì 26 settembre a domenica 5 ottobre al Roma Polo Club, uno dei 'salotti' del polo italiano, per un evento attesissimo e che nel 2024 vide la vittoria del team di UnoAerre Acquedotto Romano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: polo - migliori
Canoa Polo. Under 18 in acqua in Friuli. Ferrara tra le migliori otto
T-shirt e saldi: le migliori offerte per polo e maglie uomo. Da Lacoste a Polo Ralph Lauren e Adidas, ecco i 10 modelli su cui puntare
Università Mediterranea tra le migliori del Sud, Milia: "Polo di attrazione formativo e culturale"
Dal 12 al 14 settembre, il Centro Ippico Magenta Polo ASD ha ospitato l’edizione 2025 del Magenta Polo Grand Prix, torneo di tre giorni con alcuni dei migliori cavalieri italiani e internazionali. L’edizione ha visto in campo quattro squadre competitive: •PORT - facebook.com Vai su Facebook
I giocatori giù da cavallo per ricordare Gaia, Sami e Fares. Italia Polo Challenge si unisce al dolore per le vittime di Arzachena; Sardegna, tutto pronto per l’Italia Polo Challenge: dal 17 luglio il torneo internazionale sulla sabbia che porta il polo d’élite in Costa Smeralda; Dietro Italia Polo Challenge c’è un circuito di crescita: a Porto Cervo i big del Polo in campo con la next gen.