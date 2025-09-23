Politica la posizione del governo italiano su Gaza

Al centro del dibattito politico in Italia la posizione del governo riguardo a Gaza e le polemiche sulle manifestazioni pro-Palestina di ieri. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Lo striscione agita l’alleanza politica. Polemiche e prese di posizione

politica posizione governo italianoGaza in Fiamme: Le Reazioni della Politica Italiana alle Proteste - Le recenti manifestazioni a favore di Gaza hanno suscitato reazioni politiche significative in Italia, evidenziando le diverse posizioni contrastanti tra i vari schieramenti. notizie.it scrive

Israele invade Gaza, il governo tiene la linea della fermezza e zero concessioni alle richieste della sinistra - Israele invade Gaza, il governo italiano condanna ma non riconosce la Palestina. Lo riporta tag24.it

