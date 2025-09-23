Politica il Pd chiede la sospensione dei rapporti istituzionali con il Governo israeliano
"Interrompere ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del Governo israeliano". La richiesta, proveniente dal gruppo consiliare del Partito Democratico di Ferrara, è accompagnata dalla citazione dell'articolo 2 b dello Statuto comunale, che "individua nella Pace un bene. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
