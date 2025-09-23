Politano ufficiale il rinnovo col Napoli fino al 2028
La notizia era nell’aria già da ieri sera, adesso è diventata ufficiale. Matteo Politano ha siglato il proprio rinnovo con il Napoli, firmando un accordo fino al 30 giugno 2028. L’annuncio è stato riportato pochi minuti fa sui canali ufficiali dei partenopei. Nel comunicato non sono presenti le cifre del rinnovo. A seguire quanto si legge. Politano-Napoli, ufficiale il rinnovo fino al 2028. “Il Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2028. Il 3 febbraio 2020 Matteo fa il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna, per 2-4, al Ferraris contro la Sampdoria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
