Policlinico impiantati su quattro pazienti dispositivi di ultima generazione contro la sordità

Il Policlinico si conferma centro di eccellenza per la chirurgia della sordità. Nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal professore Salvatore Gallina sono stati impiantati su quattro pazienti i nuovi dispositivi Nexa che offrono una maggiore qualità del suono e caratteristiche tecnologiche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

