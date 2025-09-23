Il Napoli batte il Pisa a fatica per 3-2 dopo la sconfitta in Champions e rimane a punteggio pieno, con quattro vittorie su quattro. A prendersi la scena in negativo lunedì sera è stato però l’arbitro Valerio Crezzini, terza partita in Serie A in carriera, e il Var Paolo Mazzoleni. 32 anni, Crezzini aveva arbitrato in A soltanto due volte: Udinese-Monza a maggio e Lazio-Verona quest’anno. Rocchi l’ha scelto per Napoli-Pisa, ma per il giovane fischietto italiano non è andata benissimo. Al centro delle discussioni ( tante in questo inizio di Serie A ) ci sono un paio di episodi che hanno poi inevitabilmente influito sul match. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Polemiche in Napoli-Pisa, manca un rigore per i toscani. Gilardino: “Episodi tutti a favore loro”