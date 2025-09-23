Polemiche in Napoli-Pisa manca un rigore per i toscani Gilardino | Episodi tutti a favore loro
Il Napoli batte il Pisa a fatica per 3-2 dopo la sconfitta in Champions e rimane a punteggio pieno, con quattro vittorie su quattro. A prendersi la scena in negativo lunedì sera è stato però l’arbitro Valerio Crezzini, terza partita in Serie A in carriera, e il Var Paolo Mazzoleni. 32 anni, Crezzini aveva arbitrato in A soltanto due volte: Udinese-Monza a maggio e Lazio-Verona quest’anno. Rocchi l’ha scelto per Napoli-Pisa, ma per il giovane fischietto italiano non è andata benissimo. Al centro delle discussioni ( tante in questo inizio di Serie A ) ci sono un paio di episodi che hanno poi inevitabilmente influito sul match. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: polemiche - napoli
Napoli Pride 2025, al via la grande parata tra le polemiche
Bandiere per la Palestina e polemiche per il gruppo queer ebraico: cos’è successo al Pride di Napoli
Concerti e polemiche, la replica del sindaco Napoli: "Piazza della Libertà è sicura"
#NapoliPisa, Alberto #Gilardino spegne le polemiche: “Arbitri? Voglio parlare di calcio” Il tecnico toscano sulla gara: “Siamo amareggiati per il risultato” - X Vai su X
Anche l'ex presidente della Juve risponde a Tudor dopo le sue sterili polemiche sul calendario del Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Polemiche in Napoli-Pisa, manca un rigore per i toscani. Gilardino: “Episodi tutti a favore loro”; Cosa manca per Musah al Napoli e perché l'affare col Milan rischia di saltare; Lautaro bestemmia, nessuna squalifica: potrà giocare Inter-Napoli, manca l'audio.
Napoli-Pisa, la moviola dei giornali: "Var imbarazzante, negato un rigore ai toscani" - "Braccio fermo e in appoggio, Leris viene colpito dal pallone, l'azione prosegue e il pisano subisce un pestone in area da De Bruyne. Come scrive ilbianconero.com
Napoli-Pisa, pestone di De Bruyne su Lleris ma niente rigore: ecco perché. Pasticcio Var e sul web è bufera - 0: c'è fallo di De Bruyne su Lleris, ma al Var spunta un tocco di mano. Riporta sport.virgilio.it