Poker al Frosinone Cagliari agli ottavi di Coppa con il Napoli
I sardi si impongono 4-1 con le reti di Gaetano, Borrelli, Felici e Cavuoti CAGLIARI - Sarà il Cagliari a sfidare il Napoli al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia in programma a dicembre. All'Unipol Domus i ragazzi di Pisacane si aggiudicano il primo match dei sedicesimi, imponendosi per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: poker - frosinone
Poker Cagliari al Frosinone in Coppa Italia. Agli ottavi sfida con il Napoli
Serie B: poker Cremonese al Catanzaro, pari Juve Stabia a Mantova. Colpi salvezza per Frosinone e Salernitana. Risultati e classifica aggiornata Si sono appena conclusi i match delle ore 15 validi per la 29esima giornata di Serie B. Di seguito i risultati finali: - facebook.com Vai su Facebook
Poker al Frosinone, Cagliari agli ottavi di Coppa con il Napoli; Coppa Italia, poker Cagliari al Frosinone: Pisacane agli ottavi, sfiderà il Napoli; Coppa Italia: il Cagliari cala il poker contro il Frosinone e vola agli ottavi contro il Napoli..
Cagliari show, che poker al Frosinone! Pisacane sfiderà il Napoli di Conte agli ottavi - I rossoblù proseguono il cammino in Coppa Italia grazie al 4- Riporta tuttosport.com
Poker al Frosinone, Cagliari agli ottavi di Coppa con il Napoli - Sarà il Cagliari a sfidare il Napoli al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia in programma a dicembre. Scrive laprovinciacr.it