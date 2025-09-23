Poker al Frosinone Cagliari agli ottavi di Coppa con il Napoli

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I sardi si impongono 4-1 con le reti di Gaetano, Borrelli, Felici e Cavuoti CAGLIARI - Sarà il Cagliari a sfidare il Napoli al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia in programma a dicembre. All'Unipol Domus i ragazzi di Pisacane si aggiudicano il primo match dei sedicesimi, imponendosi per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

poker al frosinone cagliari agli ottavi di coppa con il napoli

© Ilgiornaleditalia.it - Poker al Frosinone, Cagliari agli ottavi di Coppa con il Napoli

In questa notizia si parla di: poker - frosinone

Poker Cagliari al Frosinone in Coppa Italia. Agli ottavi sfida con il Napoli

Poker al Frosinone, Cagliari agli ottavi di Coppa con il Napoli; Coppa Italia, poker Cagliari al Frosinone: Pisacane agli ottavi, sfiderà il Napoli; Coppa Italia: il Cagliari cala il poker contro il Frosinone e vola agli ottavi contro il Napoli..

poker frosinone cagliari agliCagliari show, che poker al Frosinone! Pisacane sfiderà il Napoli di Conte agli ottavi - I rossoblù proseguono il cammino in Coppa Italia grazie al 4- Riporta tuttosport.com

poker frosinone cagliari agliPoker al Frosinone, Cagliari agli ottavi di Coppa con il Napoli - Sarà il Cagliari a sfidare il Napoli al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia in programma a dicembre. Scrive laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Poker Frosinone Cagliari Agli