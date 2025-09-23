Pokémon | evento speciale a Roma e tour europeo per il GCC Pocket – Le date italiane

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, una serie di eventi speciali per celebrare il primo anniversario del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket. Il tour, che prende il via a Roma, si estenderà poi in diverse capitali europee.  Il lancio della celebrazione avverrà a Roma con la . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: speciale - roma

Roma, occhi su Wesley del Flamengo: osservato speciale nella sfida contro il Santos

Roma, Abraham saluta i giallorossi: «Grazie Roma di tutto! Rimarrà sempre una cosa speciale»

Pista 500, una serata speciale per gli 80 anni di "Roma città aperta"

pok233mon evento speciale romaPokémon: evento speciale a Roma e tour europeo per il GCC Pocket - Le date italiane - Dopo Roma, l'installazione Megaevoluzione e il Museo del GCC Pokémon Pocket faranno tappa a Londra, Madrid, Parigi, Torino e Oberhausen ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pok233mon Evento Speciale Roma