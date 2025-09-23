POC Orientamento as 2025 26 | FAQ per la corretta gestione dei moduli da concludere entro il 31 marzo Compensi tutor ed esperti
I percorsi di orientamento del POC “Per la Scuola” 202526 sono progettati per supportare gli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado nel compiere scelte consapevoli, valorizzando interessi, attitudini e aspirazioni, e contribuendo a contrastare la dispersione scolastica. Le attività si articolano in moduli strutturati, con il coinvolgimento di esperti e tutor, e sono gestite secondo criteri di trasparenza, efficacia e coerenza con il PTOF delle istituzioni scolastiche. La presente raccolta di domande e risposte offre chiarimenti operativi e organizzativi utili a garantire la corretta attuazione dei progetti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
POC Orientamento a.s. 2025/26: FAQ per la corretta gestione dei moduli, da concludere entro il 31 marzo. Compensi tutor ed esperti; Prorogato il POC Orientamento II ciclo, come richiesto dall’ANP; Manuale per il POC Orientamento secondarie di secondo grado.
