POC Orientamento as 2025 26 | FAQ per la corretta gestione dei moduli da concludere entro il 31 marzo Compensi tutor ed esperti

I percorsi di orientamento del POC “Per la Scuola” 202526 sono progettati per supportare gli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado nel compiere scelte consapevoli, valorizzando interessi, attitudini e aspirazioni, e contribuendo a contrastare la dispersione scolastica. Le attività si articolano in moduli strutturati, con il coinvolgimento di esperti e tutor, e sono gestite secondo criteri di trasparenza, efficacia e coerenza con il PTOF delle istituzioni scolastiche. La presente raccolta di domande e risposte offre chiarimenti operativi e organizzativi utili a garantire la corretta attuazione dei progetti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it