PlayStation ha annunciato i Franchise Rewards, un nuovo programma che permette ai giocatori di trasformare i propri traguardi virtuali in ricordi tangibili. L’iniziativa parte da Ghost of Tsushima, titolo di Sucker Punch, e introduce una formula inedita: chi raggiunge determinati Trofei entro una scadenza potrà acquistare oggetti da collezione esclusivi. Secondo il colosso giapponese si tratta di un modo per celebrare il percorso dei fan e legare ancora di più l’esperienza di gioco a un riconoscimento reale. Nello specifico per Ghost of Tsushima i premi disponibili sono due: una maglietta commemorativa (33€), accessibile a chi conquista il Trofeo Oro “Mono No Aware”, e una spilla esclusiva (28€), riservata a chi ottiene il Platino “Leggenda Vivente”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PlayStation presenta i Franchise Rewards: si parte con Ghost of Tsushima e Ghost of Yotei