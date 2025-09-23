PlayStation presenta i Franchise Rewards | si parte con Ghost of Tsushima e Ghost of Yotei
PlayStation ha annunciato i Franchise Rewards, un nuovo programma che permette ai giocatori di trasformare i propri traguardi virtuali in ricordi tangibili. L’iniziativa parte da Ghost of Tsushima, titolo di Sucker Punch, e introduce una formula inedita: chi raggiunge determinati Trofei entro una scadenza potrà acquistare oggetti da collezione esclusivi. Secondo il colosso giapponese si tratta di un modo per celebrare il percorso dei fan e legare ancora di più l’esperienza di gioco a un riconoscimento reale. Nello specifico per Ghost of Tsushima i premi disponibili sono due: una maglietta commemorativa (33€), accessibile a chi conquista il Trofeo Oro “Mono No Aware”, e una spilla esclusiva (28€), riservata a chi ottiene il Platino “Leggenda Vivente”. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: playstation - presenta
PlayStation presenta FlexStrike: il miglior arcade stick per PS5 è finalmente reale?
È in arrivo un nuovo modello di PlayStation 5 Slim che presenta un'importante differenza con la precedente versione. https://www.everyeye.it/notizie/arrivando-ps5-slim-e-novita-non-piacera-niente-825312.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook - facebook.com Vai su Facebook
I giocatori di Ghost of Tsushima hanno la possibilità di sbloccare nuovi esclusivi premi Ghost Rewards, da ora disponibili all’acquisto; PlayStation annuncia i Franchise Rewards, si parte con Ghost of Tsushima; PlayStation premia i cacciatori di trofei con i Franchise Rewards.
PlayStation Store: arriva un'importante modifica per il programma Sony Rewards - Nel corso delle ultime ore sono in molti gli utenti che hanno ricevuto da parte di Sony una mail che segnala l'imminente modifica in arrivo per un programma relativo al PlayStation Store. Da everyeye.it