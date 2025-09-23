Plastic Free in azione anche nell’Agrigentino con Sea & rivers | appuntamenti a Licata Favara e Ravanusa

La provincia di Agrigento partecipa a “Sea & rivers”, il grande evento nazionale promosso da Plastic Free Onlus e dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua. Domenica 28 settembre sono in programma tre appuntamenti: a Licata una passeggiata ecologica, a Favara una raccolta di mozziconi e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

