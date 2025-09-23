Ad Ascoli la Giornata Nazionale Sea and Rivers sarà celebrata con un doppio appuntamento che unisce tutela ambientale e partecipazione collettiva. Domenica, i cittadini saranno protagonisti di un’iniziativa che ricorderà anche la figura di Yuri Gabrielli, con attività dedicate al quartiere di Borgo Solestà. Il ritrovo è fissato alle ore 10 davanti alla Chiesa di San Giacomo della Marca, punto di partenza della passeggiata ecologica organizzata da Plastic Free, con il supporto della Polisportiva Borgo Solestà e del progetto "Facciamo Goal alla Disabilità". L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno contribuire alla raccolta di rifiuti e alla cura degli spazi urbani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Plastic free e inclusione, una domenica da vivere nella solidarietà