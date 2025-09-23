Pizzerie Pepe e Padoan i migliori d’Italia secondo il Gambero Rosso

Presentata ieri a Napoli la tredicesima edizione della guida che fotografa un mondo in continua evoluzione. Sono cento i locali con i Tre Spicchi per le pizze al piatto: con 97 punti Pepe in Grani a Caserta e I Tigli a San Bonifacio. Poi, a 96, Confine a Milano e I Masanielli a Caserta. Nelle pizzerie al taglio vince Roma: primo Gabriele Bonci di Pizzarium, poi Ruver Teglia Frazionata e Frumentario. Napoli e la pizza formano un binomio inevitabile. Non stupisce dunque che la tredicesima edizione della guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso sia stata presentata proprio al Palacongressi della Mostra d’Oltremare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pizzerie, Pepe e Padoan i migliori d’Italia secondo il Gambero Rosso

