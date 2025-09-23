Canneto Beach 2 di Margherita di Savoia. Luppolo & Farina di Latiano. Le due pizzerie pugliesi sono quelle in italia che hanno ricevuto i tre spicchi, massimo riconoscimento di qualità da parte del Gambero Rosso, per la guida “Pizzerie d’Italia” 2026. Ieri la guida è stata presentata a Napoli. —– Di seguito il comunicato: È stata presentata a Napoli il 22 settembre la nuova edizione della Guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso. E anche quest’anno spicca per la Puglia, la Pizzeria Il Tronco di Monopoli. Michele Lococciolo mantiene infatti per la sua insegna il riconoscimento dei Due Spicchi, con un punteggio di 84 su 100. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Pizzerie d'Italia 2026: Gambero Rosso, due pugliesi al vertice Tre spicchi a Canneto Beach 2 di Margherita di Savoia e Luppolo & Farina di Latiano. Fra i due spicchi la conferma per Il Tronco di Monopoli