Pizzerie d’Italia 2026 | Gambero Rosso due pugliesi al vertice Tre spicchi a Canneto Beach 2 di Margherita di Savoia e Luppolo & Farina di Latiano Fra i due spicchi la conferma per Il Tronco di Monopoli
Canneto Beach 2 di Margherita di Savoia. Luppolo & Farina di Latiano. Le due pizzerie pugliesi sono quelle in italia che hanno ricevuto i tre spicchi, massimo riconoscimento di qualità da parte del Gambero Rosso, per la guida “Pizzerie d’Italia” 2026. Ieri la guida è stata presentata a Napoli. —– Di seguito il comunicato: È stata presentata a Napoli il 22 settembre la nuova edizione della Guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso. E anche quest’anno spicca per la Puglia, la Pizzeria Il Tronco di Monopoli. Michele Lococciolo mantiene infatti per la sua insegna il riconoscimento dei Due Spicchi, con un punteggio di 84 su 100. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: pizzerie - italia
Quali sono le migliori pizzerie d’Italia, Caserta e Milano sul podio: la classifica 50 Top Pizza 2025
Migliori pizzerie d’Italia, domina la Campania: prima ‘I Masanielli’, una sannita è 24esima
50 Top Pizza Italia 2025, le pizzerie di Napoli e della Campania in classifica
Guida Pizzerie d'Italia 2026 del Gambero Rosso ?Oggi abbiamo viaggiato fino a Napoli per prenderci i "nostri" Tre Spicchi per il tredicesimo anno di fila... Con la stessa emozione e voglia di continuare a dare il meglio che possiamo in questo mestiere - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia in piazza per Gaza. Le immagini delle città italiane nella giornata dello #scioperogenerale, proclamato in sostegno della popolazione palestinese e della Global Sumud Flotilla. - X Vai su X
Gambero Rosso è campana la migliore pizzeria d’Italia.
Pizzerie d’Italia 2026: Gambero Rosso, due pugliesi al vertice Canneto Beach 2 di Margherita di Savoia e Luppolo & Farina di Latiano. Fra i due spicchi la conferma per Il ... - Canneto Beach 2 di Margherita di Savoia e Luppolo & Farina di Latiano. Segnala noinotizie.it
Quattro pizzerie veronesi tra le top del Gambero Rosso: la migliore a San Bonifacio - Le migliori pizzerie d'Italia secondo le classifiche aggiornate del Gambero Rosso: quattro sono veronesi, e si aggiudicano i Tre Spicchi. Secondo veronaoggi.it