Pizzerie d’Italia 2026 | Gambero Rosso due pugliesi al vertice Tre spicchi a Canneto Beach 2 di Margherita di Savoia e Luppolo & Farina di Latiano Fra i due spicchi la conferma per Il Tronco di Monopoli

23 set 2025

Canneto Beach 2 di Margherita di Savoia. Luppolo & Farina di Latiano. Le due pizzerie pugliesi sono quelle in italia che hanno ricevuto i tre spicchi, massimo riconoscimento di qualità da parte del Gambero Rosso, per la guida “Pizzerie d’Italia” 2026. Ieri la guida è stata presentata a Napoli. —– Di seguito il comunicato: È stata presentata a Napoli il 22 settembre la nuova edizione della  Guida Pizzerie d’Italia 2026  del  Gambero Rosso. E anche quest’anno spicca per la  Puglia, la  Pizzeria Il Tronco  di  Monopoli.  Michele Lococciolo  mantiene infatti per la sua insegna il riconoscimento dei  Due Spicchi, con  un punteggio di 84  su 100. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it

