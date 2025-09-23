PizzAut apre un nuovo food truck grazie a Edison Energia che assume un ragazzo autistico
PizzAut ha inaugurato un food truck a Milano, realizzato grazie alla collaborazione con Edison Energia. Si tratta di un ristorante itinerante, una versione in miniatura dei già noti locali fondati da Nico Acampora dove vengono impiegati ragazzi autistici, assunti regolarmente. E l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Lavoro senza barriere. PizzAut apre le porte
PizzAut apre un nuovo food truck grazie a Edison Energia (che assume un ragazzo autistico); Berberè apre la seconda pizzeria nella capitale; Dal ristorante ai food truck, PizzAut inaugura un nuovo corso di formazione gratuito.
Autismo, Edison Energia acquista un food truck per il progetto PizzAutoBus - Si tratta di Edison Energia, che ha deciso di sostenere l’iniziativa e acquistare un food truck per promuovere l’inclusione ... vita.it scrive
Morte Lorenzo Rovagnati, il dolore dei ragazzi di Pizzaut: l’azienda aveva donato il primo truck per lo street food - Monza, 6 febbraio 2025 – PizzAut, ristoranti/pizzeria in cui lavorano ragazzi con spettro autistico, ha deciso di osservare un momento di silenzio per ricordare Lorenzo Rovagnati, l'amministratore ... Come scrive ilgiorno.it