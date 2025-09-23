Più di una tonnellata… Italia la morte atroce mentre lavora | colleghi sotto shock

Thesocialpost.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORINO DI SANGRO (Chieti) – Tragedia nella notte in un’azienda della zona industriale di Torino di Sangro. Un operaio di 52 anni, residente a Vasto, è morto dopo essere stato travolto da una balla di juta contenente circa una tonnellata di polimeri. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino all’interno della  Prima Eastern, azienda specializzata nello stampaggio a iniezione di materie plastiche. Secondo le prime ricostruzioni, la balla si sarebbe improvvisamente staccata, schiacciando l’uomo che stava lavorando nei pressi. I colleghi hanno subito lanciato l’allarme e sul posto è intervenuto il 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

