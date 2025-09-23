Più di duecento persone all' evento benefico Rockisland per il cuore | i fondi andranno al reparto Cardiologia dell' ospedale

Una serata all’insegna della solidarietà, della musica e della prevenzione ha animato il Rockisland sul molo di Rimini, dove oltre 230 persone hanno partecipato all’evento benefico “Rockisland per il cuore”, promosso dalle associazioni Il Cuore di Luca Petitti, Ascor (Associazione sostenitori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

