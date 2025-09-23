Pistoia, 23 settembre 2025 – Con l’operazione “Pit Stop” la polizia stradale di Pistoia ha smantellato una banda specializzata in furti e ricettazione. Quattro persone, residenti tra le province di Pistoia e Napoli e con precedenti specifici, sono state arrestate dopo un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica e culminata nell’emissione di misure cautelari da parte del gip. Gli investigatori hanno ricostruito almeno una decina di colpi messi a segno tra Pistoia, Lucca e Grosseto. Il gruppo utilizzava un’auto a noleggio per muoversi quotidianamente e agiva secondo un copione ormai collaudato: le vittime, spesso anziani o persone fragili, venivano individuate nei parcheggi dei centri commerciali o nelle aree di servizio autostradali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia, sgominata banda di ladri di supermercati: quattro arresti