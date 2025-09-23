Pistoia inchiesta doping team di ciclismo | 10 rinviati a giudizio

La procura di Pistoia ha chiesto il rinvio a giudizio per 10 persone nell'inchiesta sul team ciclistico professionistico Vini Zabù con sede a San Baronto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pistoia, inchiesta doping team di ciclismo: 10 rinviati a giudizio

In questa notizia si parla di: pistoia - inchiesta

The Blue Sisters in concerto a Casalguidi. Fotografie di Stefano Di Cecio per Report Cultura e Spettacolo https://www.reportpistoia.com/the-blues-sisters - facebook.com Vai su Facebook

Ciclismo e doping in Toscana, chiesto rinvio a giudizio per atleti e direttore sportivo; CASO VINI ZABU', DIECI INDAGATI DALLA PROCURA DI PISTOIA: LUNEDI' L'UDIENZA PRELIMINARE; Ciclismo, doping e estorsione alla «Vini Zabù»: chiesto processo per 10 a Pistoia.

Doping e estorsione, chiesto processo per 10 a Pistoia - Chiuse le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per 10 persone dalla procura di Pistoia dopo un'inchiesta sul team ciclistico professionistico Vini Zabù con ... Scrive controradio.it

Chiuse le indagini sul caso Vini Zabù: doping, estorsioni e metodi corruttivi - Il prossimo passo, dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Pistoia, sarà l’udienza preliminare del 29 settembre A oltre quattro anni dall’apertura del caso, la Procura di Pistoia ha ... Segnala pistoiasport.com