Pisacane prepara il Cagliari | Inter? Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto sabato è un’altra partita
Pisacane, allenatoe del Cagliari, ha parlato nel post partita di Cagliari Frosinone anche in vista del match di sabato che attende i sardi contro l’Inter. Il Cagliari ha superato il Frosinone con un convincente 4-1 in Coppa Italia, qualificandosi così per gli ottavi di finale del torneo. La vittoria ha portato un buon morale alla squadra, che ora si concentra sulla sfida della quinta giornata di Serie A in programma sabato contro l’ Inter all’Unipol Domus, che arriva da due vittorie consecutive. In conferenza stampa, Fabio Pisacane, tecnico dei sardi, ha parlato della vittoria contro il Frosinone e ha dato un’occhiata al futuro, con particolare attenzione al prossimo incontro con i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: pisacane - prepara
Pisacane prepara la sfida di Coppa Italia Cagliari-Frosinone. Possibili cambi in attacco e difesa, con Belotti pronto a riposare. - facebook.com Vai su Facebook
Galatasaray Cagliari, intervista Fabio Pisacane; Cagliari, ci sarà un ex Milan nello staff di Pisacane?; Ecco lo staff di mister Pisacane: il suo vice sarà Giacomo Murelli.
Cagliari, Pisacane: “L’Inter non ha bisogno di presentazioni, sono soddisfatto perché…” - 1 il Frosinone in Coppa Italia, sabato sfiderà l'Inter: le parole di Fabio Pisacane ... Come scrive msn.com
Cagliari-Frosinone, Pisacane: «Serviva passare il turno e far trovare minutaggio a tutti, l'abbiamo fatto» - L'allenatore rossoblù dopo la qualificazione agli ottavi: «Ci sono degli spunti positivi e negativi da questa partita» ... Si legge su unionesarda.it