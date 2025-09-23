Pisacane, allenatoe del Cagliari, ha parlato nel post partita di Cagliari Frosinone anche in vista del match di sabato che attende i sardi contro l’Inter. Il Cagliari ha superato il Frosinone con un convincente 4-1 in Coppa Italia, qualificandosi così per gli ottavi di finale del torneo. La vittoria ha portato un buon morale alla squadra, che ora si concentra sulla sfida della quinta giornata di Serie A in programma sabato contro l’ Inter all’Unipol Domus, che arriva da due vittorie consecutive. In conferenza stampa, Fabio Pisacane, tecnico dei sardi, ha parlato della vittoria contro il Frosinone e ha dato un’occhiata al futuro, con particolare attenzione al prossimo incontro con i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

Pisacane prepara il Cagliari: «Inter? Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, sabato è un'altra partita»