Pisacane prepara il Cagliari | Inter? Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto sabato è un’altra partita

Internews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisacane, allenatoe del Cagliari, ha parlato nel post partita di Cagliari Frosinone anche in vista del match di sabato che attende i sardi contro l’Inter. Il Cagliari ha superato il Frosinone con un convincente 4-1 in Coppa Italia, qualificandosi così per gli ottavi di finale del torneo. La vittoria ha portato un buon morale alla squadra, che ora si concentra sulla sfida della quinta giornata di Serie A in programma sabato contro l’ Inter all’Unipol Domus, che arriva da due vittorie consecutive. In conferenza stampa, Fabio Pisacane, tecnico dei sardi, ha parlato della vittoria contro il Frosinone e ha dato un’occhiata al futuro, con particolare attenzione al prossimo incontro con i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

pisacane prepara il cagliari inter quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto sabato 232 un8217altra partita

© Internews24.com - Pisacane prepara il Cagliari: «Inter? Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, sabato è un’altra partita»

In questa notizia si parla di: pisacane - prepara

Galatasaray Cagliari, intervista Fabio Pisacane; Cagliari, ci sarà un ex Milan nello staff di Pisacane?; Ecco lo staff di mister Pisacane: il suo vice sarà Giacomo Murelli.

pisacane prepara cagliari interCagliari, Pisacane: “L’Inter non ha bisogno di presentazioni, sono soddisfatto perché…” - 1 il Frosinone in Coppa Italia, sabato sfiderà l'Inter: le parole di Fabio Pisacane ... Come scrive msn.com

pisacane prepara cagliari interCagliari-Frosinone, Pisacane: «Serviva passare il turno e far trovare minutaggio a tutti, l'abbiamo fatto» - L'allenatore rossoblù dopo la qualificazione agli ottavi: «Ci sono degli spunti positivi e negativi da questa partita» ... Si legge su unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Pisacane Prepara Cagliari Inter