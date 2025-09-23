Pisa Gilardino | Dobbiamo crescere ma devo dire bene ai ragazzi
Tempo di lettura: < 1 minuto Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino sottolinea che “ sono orgoglioso – ha detto – che stasera la squadra ha fatto vedere di saper mettere in campo le richieste che avevo fatto. Dobbiamo crescere, ma devo dire bene ai ragazzi “. Gilardino sottolinea che “ hanno eseguito in modo eccellente – ha proseguito – quello che avevamo preparato. E’ chiaro che dobbiamo acquisire delle qualità per assottigliare delle difficoltà da neopromossa, ma devo dire bene ai ragazzi. Siamo stati in partita realizzando due gol, dobbiamo continuare a lavorare così. Dispiace per il risultato ma venire a Napoli e creare 3-4 situazioni pericolose e farne due non accade in maniera facile contro la capolista campione in carica”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: pisa - gilardino
