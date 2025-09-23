Pippa Middleton ha organizzato una festa race per il 50° compleanno del marito con ospiti vip e musica fino a notte fonda

A ltro che tranquilla vita di campagna. Sabato 20 settembre, la tenuta di Pippa Middleton nel cuore del Berkshire si è trasformata in un palcoscenico scintillante per festeggiare i 50 anni di James Matthews. Ex pilota automobilistico, oggi finanziere di successo e marito della sorella minore della Principessa del Galles, James ha celebrato il traguardo con un party dal tema “racy”. Un gioco di parole che richiama da un lato la sua carriera da pilota automobilistico ( race = corsa ), dall’altro suggerisce un’atmosfera scatenata e un po’ trasgressiva. Gli ospiti d’onore: ovviamente William e Kate. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Pippa Middleton ha organizzato una festa "race" per il 50° compleanno del marito con ospiti vip e musica fino a notte fonda

