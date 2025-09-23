Pioggia no stop | esonda il Seveso Strade allagate auto in trappola

di Marianna Vazzana L’autunno a Milano ha esordito con pioggia no-stop e una valanga di disagi alimentati anche dagli scontri durante la manifestazione per Gaza, dallo sciopero generale che ha coinvolto pure i mezzi pubblici e dalla settimana della moda. Un lunedì nero. Acquazzoni violentissimi dall’alba: picchi di oltre 200 millimetri in 12 ore tra Monza e Brianza, Como e Milano, hanno causato l’ esondazione del Seveso che ha tenuto sotto scacco i quartieri dello spicchio a nord della città per 9 ore, dalle 10 alle 19. Le vasche di laminazione a Milano e a Senago (al suo debutto) non sono bastate, si sono riempite a tempo di record e non sono riuscite a contenere la gigantesca massa d’acqua riversatasi su Niguarda, Pratocentenaro e Isola, con i viali Zara, Fulvio Testi e Suzzani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

