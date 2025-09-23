Pioggia e allagamenti nello Spezzino | Porto Venere e Sarzana sott’acqua | Foto

Ilsecoloxix.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Situazione critica a San Terenzo, in Comune di Lerici, ove siamo al terzo episodio di allagamento in meno di un mese, con le attività commerciali su strada finite sottacqua. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pioggia - allagamenti

Pioggia incessante: allagamenti in Biscolla, rottura degli argini lungo il rio Spinello

Proteste a Marcelli: "Ancora allagamenti per un po’ di pioggia. Brutta figura e rischi"

Maltempo in Alto Adige: Frane in val Passiria e allagamenti: 150mm di pioggia in poche ore

Pioggia e allagamenti nello Spezzino: Porto Venere e Sarzana sott’acqua | Foto; Maltempo: temporali, fulmini e locali allagamenti nel levante della Liguria; Raffiche oltre i 140 km/h, notte di paura in provincia della Spezia.

Pioggia e allagamenti nello Spezzino: Porto Venere e Sarzana sott’acqua | Foto - Situazione critica a San Terenzo, in Comune di Lerici, ove siamo al terzo episodio di allagamento in meno di un mese, con le attività commerciali su strada ... Lo riporta ilsecoloxix.it

pioggia allagamenti spezzino portoAllagamento a Massa: la stazione sommersa dall’acqua dopo forti piogge - La stazione di Massa è stata allagata dopo intense piogge che hanno colpito l’area dello Spezzino e la Provincia di Massa Carrara. la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pioggia Allagamenti Spezzino Porto