Uno sconto agli agricoltori sulle cartelle emesse dai consorzi di bonifica per l’acqua, che in molti casi non è mai arrivata nei campi. È una delle poche norme su cui i leader dei partiti del centrodestra hanno trovato l’intesa, ieri, in vista della maratona che inizierà stamani in commissione Bilancio all’Ars. E sarà una battaglia, visto che i deputati hanno fatto piovere sulla manovra quater. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pioggia di emendamenti: nubi sulla manovra quater in Sicilia