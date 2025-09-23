del Corriere della Sera sul momento dei nerazzurri. Le scorie delle sconfitte contro Udinese e Juventus sembrano ormai smaltite. Dopo i deludenti risultati, l’ Inter ha ripreso il cammino e, contro il Sassuolo, ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo all’ Amsterdam Arena contro l’ Ajax in Champions League. La serenità, che arriva dai risultati positivi, è stata confermata anche dal tecnico Cristian Chivu, che, a fine partita, ha ammesso: “Avevamo bisogno di vincere”. Con queste vittorie, i nerazzurri si trovano ora di fronte a un calendario relativamente più agevole, con sfide contro Cagliari, Cremonese e lo Slavia Praga in Europa, partite che potrebbero consentire alla squadra di ridurre le distanze dalla parte alta della classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito l’antidoto al silenzio di San Siro, il calendario ora sorride all’Inter: l’analisi