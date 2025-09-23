Pio Esposito Inter ecco perché Chivu lo sta preferendo a Bonny | sabato col Cagliari la sfida al fratello Sebastiano

. Primo gol in arrivo?. L’ Inter continua a creare e segnare tanto, proprio come nella passata stagione, nonostante l’assenza dell’apporto decisivo del capitano Lautaro Martinez. Il bomber argentino, infatti, è stato fermato nelle ultime due gare dal mal di schiena e ha siglato un solo gol, contro il Torino. Come riportato da Il Giorno, la squadra nerazzurra ha comunque raggiunto ottimi numeri in fase offensiva, con Marcus Thuram, che ha già messo a segno cinque gol (tre in campionato e due in Champions League ), e il contributo di Hakan Çalhano?lu, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Federico Dimarco e Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Internews24.com

