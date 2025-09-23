Pio Esposito Inter così ha fatto cambiare idea a Marotta e Ausilio sul mercato in estate | il retroscena

svelato dalla Gazzetta. Pio Esposito, giovane attaccante dell’ Inter, ha già dimostrato di non essere un tipo timido. Nonostante la sua giovane età e la poca esperienza internazionale, ha affrontato con grande spavalderia la sua prima partita in Champions League. Quella prestazione, molto positiva, ha evidenziato la sua sicurezza e determinazione, caratteristiche rare per un calciatore alla sua prima apparizione su un palcoscenico così prestigioso. Ma la sua determinazione non si è fermata a quell’occasione: nella sua prima da titolare a San Siro, Esposito non si è lasciato schiacciare dall’emozione, pur mostrando qualche imprecisione dovuta all’eccessiva frenesia di voler dimostrare subito il suo valore, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, così ha fatto cambiare idea a Marotta e Ausilio sul mercato in estate: il retroscena

In questa notizia si parla di: esposito - inter

Calciomercato Inter LIVE: la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito, si allontana Hojlund, aumentano le pretendenti per Calhanoglu

Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu

Monza-Inter 2-2, 5-7 d.c.r.: nerazzurri beffati da Azzi nel finale. Prodezza di Pio Esposito

M. Orlando: "Non è ancora l'Inter dello scorso anno. Esposito? Chivu ha uno che produce in campo" - X Vai su X

Inter. . A standout performance from Pio Esposito on his full Serie A debut. He showed personality and a clear desire to help the team get the result against Sassuolo. Prestazione da incorniciare per Pio Esposito all'esordio da titolare in Serie A. Contro il Sassu - facebook.com Vai su Facebook

Pio Esposito Inter così si è preso il posto in prima squadra! La rivelazione di Sky Sport | Dirigenza convinta che…; Pio Esposito Inter un esordio a San Siro dall’alta carica emotiva | così ha stregato tutto il popolo interista!; Dimarco a Sky | Pio Esposito? Non è da tutti esordire così in Champions ha tutto il futuro davanti.

Chi lo esalta, chi lo aspetta. Pio Esposito comunque fa parlare di sé ed è pronto a prendersi il suo spazio nella dinastia - Pio Esposito comunque fa parlare di sé ed è pronto a prendersi il suo spazio nella dinastia ... Secondo gazzetta.it

Inter, Pio Esposito incanta contro l’Ajax: il dato è impressionante, nessuno come lui - Francesco Pio Esposito è stato tra gli assoluti protagonisti della sfida di ieri tra Ajax ed Inter. Segnala spaziointer.it