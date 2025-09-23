Pio Esposito ancora titolare? Chivu può imparare da Velasco
Nell'ultima puntata de "La Tripletta" ( guarda il video completo su YouTube ), Luigi Garlando ha detto la sua su Pio Esposito, il giovane centravanti dell'Inter, che ha ben figurato da titolare nelle ultime due uscite dei nerazzurri, pur senza trovare la via della rete. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pio Esposito Inter, Sticchi Damiani lancia l’amo per portarlo al Lecce: «Se i nerazzurri non vogliono farlo giocare titolare noi ci siamo»
Ora in rosa ci sono sei giocatori per due posti da titolare e il club guarda anche altrove. Piace anche Pessina del Monza. Rebus mediana tra Nicolussi Caviglia ed Esposito
Ajax Inter, esordio da titolare in Champions League per Pio Esposito: che investitura da parte di Chivu!
A standout performance from Pio Esposito on his full Serie A debut. He showed personality and a clear desire to help the team get the result against Sassuolo. Prestazione da incorniciare per Pio Esposito all'esordio da titolare in Serie A. Contro il Sassuolo ha - facebook.com Vai su Facebook
Pio Esposito promosso a pieni voti dopo la prima da titolare a San Siro contro il Sassuolo. Qual è la coppia migliore per l'attacco dell'#Inter? - X Vai su X
Inter, Chivu prepara il turnover col Sassuolo: Pio Esposito ancora titolare - Le ultime sulle scelte del tecnico nerazzurro Dopo la boccata d’ossigeno europea ad Amsterdam, per l’Inter è tempo di rituf ... Segnala calcionews24.com
San Siro spento? Lo accende Pio Esposito. Così ha stregato la Milano nerazzurra - Una rovesciata, due occasioni, tante giocate: il ragazzo s'è preso il cuore degli interisti. Da gazzetta.it