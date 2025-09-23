Pio Esposito al posto di Lautaro o Thuram | per i tifosi non ci sono dubbi

Pio Esposito può davvero insidiare Lautaro o Thuram? I tifosi non hanno dubbi: il verdetto dopo Ajax e Sassuolo Contro il Sassuolo è arrivata un’altra prova convincente da parte di Pio Esposito. Il giovane talento dell’ Inter, schierato ancora al posto di Lautaro Martinez, ha offerto un’altra prestazione di livello anche se ancora senza gol. Pio Esposito al posto di Lautaro e Thuram: cosa dicono i tifosi dell’Inter (Foto LaPresse) – calciomercato.it “Esposito regge botta, può lasciare che Thuram attacchi la profondità. Pio ha caratteristiche importanti per noi, si completano. Sa integrarsi bene con tutti gli altri tre, sa giocare la palla, dribbla”, ha dichiarato Cristian Chivu nel post partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

