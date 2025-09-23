Pio Esposito al posto di Lautaro o Thuram | per i tifosi non ci sono dubbi
Pio Esposito può davvero insidiare Lautaro o Thuram? I tifosi non hanno dubbi: il verdetto dopo Ajax e Sassuolo Contro il Sassuolo è arrivata un’altra prova convincente da parte di Pio Esposito. Il giovane talento dell’ Inter, schierato ancora al posto di Lautaro Martinez, ha offerto un’altra prestazione di livello anche se ancora senza gol. Pio Esposito al posto di Lautaro e Thuram: cosa dicono i tifosi dell’Inter (Foto LaPresse) – calciomercato.it “Esposito regge botta, può lasciare che Thuram attacchi la profondità. Pio ha caratteristiche importanti per noi, si completano. Sa integrarsi bene con tutti gli altri tre, sa giocare la palla, dribbla”, ha dichiarato Cristian Chivu nel post partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: esposito - posto
Calciomercato Inter, l’Atalanta chiede Pio Esposito come contropartita per Lookman! Altro che provocazione: proposta seria! Ecco perché Chivu ha posto il veto
Calciomercato Inter LIVE: nuovo assalto per Lookman, posto il veto all’Atalanta su Pio Esposito, Calhanoglu apre al Fenerbahce!
Esposito Inter, la Fiorentina torna alla carica per Sebastiano? Con la cessione di Beltran potrebbe liberarsi un posto!
L’Inter a caccia della vittoria che in campionato manca dalla prima giornata contro il Torino, ospita il Sassuolo reduce dal successo contro la Lazio. Chivu lascia in panchina Sommer, Bastoni e Lautaro Martinez, dentro al suo posto Pio Esposito. Le formazioni - facebook.com Vai su Facebook
Pio #Esposito subito protagonista alla prima in #ChampionsLeague Titolare al posto di Lautaro Martinez, anche Marcus #Thuram lo incorona Sarà l'attaccante del futuro della Nazionale? - X Vai su X
Lautaro Martinez in dubbio per Inter-Sassuolo, chi può giocare al suo posto: Pio Esposito, Bonny e le alternative di Chivu; Inter, Lautaro in bilico: avanza Pio Esposito; Inter-Sassuolo, Pio Esposito verso la conferma in attacco, cosa filtra su Lautaro: le scelte di Chivu.
Pio Esposito al posto di Lautaro o Thuram: per i tifosi non ci sono dubbi - I tifosi non hanno dubbi: il verdetto dopo Ajax e Sassuolo. Segnala calciomercato.it
Pio Esposito diventa un caso, l’Inter nel mirino: “5 partite e 45 milioni” - Il giocatore nerazzurro al centro di una polemica piuttosto aspra, ecco il motivo delle critiche all'attaccante e al club ... Da calciomercato.it