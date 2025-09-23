Pino Piromalli arrestato a Reggio Calabria il boss Facciazza torna in carcere a 80 anni | il blitz del Ros
Arrestate 26 persone tra cui il boss Pino Piromalli, capo cosca di Gioia Tauro detto "Facciazza", nell'operazione Res-Tauro contro la 'ndrangheta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: pino - piromalli
Blitz dei Ros: arrestato il boss Pino Piromalli, storico capo della ‘ndrangheta calabrese
Arrestato nuovamente un importante esponente della storia della ’Ndrangheta. #gioiatauro #ndrangheta #pinopiromalli #cronacanera #social #storie #ultimenotizie - X Vai su X
Radio Web InVolo. . In questa occasione tornano a trovarci Giuseppe Piromalli e Carlo Carretto, due cosplayer di Bud Spencer e Terence Hill che per il San Marino Comics e per Radio Web InVolo sono a tutti gli effetti delle star, presenze fisse e in qualche mo - facebook.com Vai su Facebook
‘Ndrangheta, duro colpo alla cosca Piromalli: 26 arresti. In manette il boss 80ennne; Pino Piromalli arrestato a Reggio Calabria, il boss Facciazza torna in carcere a 80 anni: il blitz del Ros; Blitz del Ros contro la cosca Piromalli, 26 arresti.
Pino Piromalli arrestato a Reggio Calabria, il boss "Facciazza" torna in carcere a 80 anni: il blitz del Ros - Tauro sono state arrestate 26 persone tra cui il boss Pino Piromalli, capo cosca di Gioia Tauro detto "Facciazza" ... Riporta virgilio.it
‘Ndrangheta a Reggio: arrestato il boss Pino Piromalli - Il boss detto "Facciazza" era tornato in libertà nel 2021, dopo aver scontato 22 anni di carcere al regime del 41 bis ... Scrive citynow.it