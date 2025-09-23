In radio Amaro, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, estratto dell’album Hello World. Da venerdì 26 settembre sarà disponibile in radio Amaro (EpicSony Music Italy), il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, nuovo estratto dell’album Hello World, album giá Doppio Disco di Platino e protagonista dell’ultimo incredibile Tour negli Stadi: 9 tappe che hanno reso indimenticabile l’estate 2025. Amaro arriva dopo il successo di Bottiglie Vuote (certificato Disco di Platino), che per la prima volta ha visto i PTN collaborare con Max Pezzali,un’unione magica dove la capacità di raccontare i sogni, la provincia e l’amore é frutto di quella genuinità trascinante che del pop arriva dritta al cuore, e che ha reso questi due artisti tra i piú amati del panorama italiano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Pinguini Tattici Nucleari, in radio il singolo Amaro, estratto dall’album Hello World