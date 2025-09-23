Pinguini Tattici Nucleari in radio il singolo Amaro estratto dall’album Hello World
In radio Amaro, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, estratto dell’album Hello World. Da venerdì 26 settembre sarà disponibile in radio Amaro (EpicSony Music Italy), il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, nuovo estratto dell’album Hello World, album giá Doppio Disco di Platino e protagonista dell’ultimo incredibile Tour negli Stadi: 9 tappe che hanno reso indimenticabile l’estate 2025. Amaro arriva dopo il successo di Bottiglie Vuote (certificato Disco di Platino), che per la prima volta ha visto i PTN collaborare con Max Pezzali,un’unione magica dove la capacità di raccontare i sogni, la provincia e l’amore é frutto di quella genuinità trascinante che del pop arriva dritta al cuore, e che ha reso questi due artisti tra i piú amati del panorama italiano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: pinguini - tattici
Scaletta Pinguini Tattici Nucleari concerto 2025 a Roma
Scaletta Pinguini Tattici Nucleari concerto 2025 a Roma
Amici 24, Chiamamifaro aprirà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari
Saranno i Pinguini Tattici Nucleari i protagonisti del concertone di Capodanno a Olbia. Le indiscrezioni su chi potesse essere l’artista a calcare il palco del Molo Brin per il consueto saluto all’anno nuovo giravano da tempo in città, ma l’ufficialità è arrivata oggi: - facebook.com Vai su Facebook
Pinguini Tattici Nucleari: da oggi in radio Amaro, la ballad di Hello World; Amaro il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari; Pinguini Tattici Nucleari: il ritorno in studio e l’evento speciale a Milano.
Pinguini Tattici Nucleari, da venerdì il nuovo singolo “Amaro” - "Amaro" è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, in radio da venerdì 26 settembre e nuovo estratto dall'ultimo album "Hello World". Da spettakolo.it
Pinguini Tattici Nucleari: il ritorno in studio e l’evento speciale a Milano - Testata giornalistica Registrata n°286 - Scrive radioitalia.it