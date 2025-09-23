Pilomat nell’area pedonale Dissuasori collaudati Il centro sarà più vivibile

FORTE DEI MARMI L’obiettivo è attivare i 10 pilomat, già sistemati (e collaudati) a delimitare il centro del paese, entro fine anno. Il Comune ha dato l’ok alla relazione sul conto finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori, ma a dettare i tempi sarà la rinegoziazione del contratto di servizio con la Multiservizi in scadenza il 5 ottobre. Infatti l’amministrazione comunale nel rinnovare la gestione alla partecipata, dovrà inserire anche la parte relativa ai dissuasori, in particolare alla permessistica e al rilascio delle autorizzazioni che sarà in capo alla Multiservizi, cui spetterà anche la manutenzione dei pilomat che sono stati collocati in vari punti di ingresso della zona pedonale e precisamente in via IV Novembre angolo via Matteotti, via Carducci angolo via Vittorio Veneto, via Montauti angolo via Vittorio Veneto, via Carducci angolo via Spinetti, piazza Garibaldi angolo via Montauti, via Matteotti angolo via Risorgimento, via Roma angolo via Risorgimento, via Stagi angolo via Risorgimento e via Stagio Stagi angolo via Duca D’Aosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

