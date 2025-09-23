Se c’è una cosa che la New York Fashion Week 2025 ci ha urlato addosso, è questa: siamo ufficialmente nell’era delle weird bags. Addio minimalismo beige, benvenuti accessori che sembrano usciti da un fever dream di Pinterest. Che vi piaccia o no, è lo statement moda del momento. Se ve lo siete chieste, sì è tutto vero: queste sono le borse più assurde della New York Fashion Week. Abbiamo già visto un pomodoro heirloom trasformato in clutch by Loewe, la borsa spaghetti dinner di Moschino e il piccione iperrealistico di JW Anderson. Ma quest’anno il livello si è alzato: NYFW è diventata il regno delle borse-oggetto, metà arte contemporanea, metà cosplay urbano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pigeon bags, pufferfish e croissant XXL: le borse più assurde della New York Fashion Week