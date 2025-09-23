Nella cornice del Parco Safari di Ravenna è stata presentata la stagione sportiva della Pietro Pezzi. Anche quest’ anno il sodalizio ravennate sarà impegnato su più fronti, affiancando, all’attività agonistica, le consuete iniziative solidali, rese possibili grazie all’impegno dei suoi oltre 100 tesserati. Fra le novità della stagione 2025-26 c’è il consolidamento della collaborazione col Porto Robur Costa 2030 che, quest’anno, ha portato alla realizzazione di una squadra denominata Consar Pietro Pezzi, che parteciperà al campionato nazionale di serie B, affidata ai tecnici Mollo e Baroni (gare interne il sabato, alle 17, al PalaCosta). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pietro Pezzi, le ambizioni non mancano. Il campionato di B il palcoscenico principale