Piedimonte Etneo Maletto e Maniace | controlli serrati dei carabinieri tra sagre e feste patronali
ABBONATI A DAYITALIANEWS Sicurezza e prevenzione al centro delle operazioni. I Carabinieri della Compagnia di Randazzo, seguendo le direttive del Comando Provinciale di Catania, hanno rafforzato i controlli in occasione delle sagre e delle feste patronali che hanno animato i comuni pedemontani di Piedimonte Etneo, Maletto e Maniace. L’obiettivo principale è stato quello di tutelare cittadini e visitatori, contrastando al tempo stesso fenomeni di illegalità: dalla criminalità comune allo spaccio di droga, fino al rispetto delle norme sulla viabilità. Grazie anche al supporto del CIO di Palermo e del Nucleo Radiomobile di Randazzo, i servizi hanno portato a denunce, sequestri e sanzioni per oltre 10. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: piedimonte - etneo
La Uil inaugura un nuovo centro servizi a Piedimonte Etneo
La Festa della Vendemmia a Piedimonte Etneo – giunta ormai alla 27ª edizione – fa rivivere tradizioni secolari . Dalla pigiatura dell’uva ai coloratissimi carretti siciliani: una festa che racchiude l’anima della Sicilia. #etnanord #piedimonteetneo #festadel - facebook.com Vai su Facebook
Feste patronali e sagre: controlli serrati dei Carabinieri nei comuni pedemontani; Nino Garozzo nominato nuovo presidente dell’Iacp di Acireale; Nino Garozzo nuovo Presidente dello Iacp di Acireale.
Che tempo faceva a Piedimonte Etneo il 14 Giugno 2025 - Archivio Meteo Piedimonte Etneo - Agrigento (AG) Caltanissetta (CL) Catania (CT) Enna (EN) Messina (ME) Palermo (PA) Ragusa (RG) Siracusa (SR) Trapani (TP) ... Lo riporta ilmeteo.it