Piccoli Mondi affollano la Nuova Sala Africa di Riccione tra concerti teatro per famiglie e matinée per le scuole

Riminitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre riapre il sipario della Nuova Sala Africa (viale Gramsci, 39), con la quarta edizione dei “Piccoli mondi”, la rassegna musicale e teatrale organizzata dalle associazioni Rimini Classica Aps, Strada San Germano Aps e Punto giovane Odv di Riccione, patrocinata dal Comune di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piccoli - mondi

Piccoli Mondi affollano la Nuova Sala Africa di Riccione tra concerti, teatro per famiglie e matinée per le scuole.

"Piccoli Mondi" affollano la Nuova Sala Africa di Riccione tra concerti, teatro per famiglie e matinée per le scuole - In cartellone i concerti tributo a Queen, Lucio Dalla, Cranberries e Astor Piazzolla, pomeriggi di teatro tra burattini e comicità, incontri dedicati ai bambini delle scuole primarie ... Si legge su riminitoday.it

piccoli mondi affollano nuovaRiccione, alla Nuova Sala Africa le rassegne "Impronte " e "Piccoli mondi" - La rassegna si svolge presso: Nuova Sala Africa, via Gramsci, 39 - Lo riporta newsrimini.it

Cerca Video su questo argomento: Piccoli Mondi Affollano Nuova