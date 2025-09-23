Piccole patrie a Custonaci | una giornata tricolore per ricordare l’importanza della patria e delle radici

Secoloditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piccole Patrie, le comunità dei territori per la Nuova Italia” è il tema scelto per la tredicesima edizione della “Giornata Tricolore”, in programma il prossimo 27 settembre a Custonaci, in provincia di Trapani, su iniziativa del Centro Studi Dino Grammatico, in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale. Si parlerà dell’Italia di quei luoghi dove il tempo ancora ha un ritmo umano e dove il senso della comunità e del territorio si vive nella quotidianità. È proprio questa l’Italia delle “Piccole Patrie”, che sarà al centro della tradizionale manifestazione, giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione e che si terrà nella consueta cornice di Villa Zina Park Hotel a partire dalle 10. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

piccole patrie a custonaci una giornata tricolore per ricordare l8217importanza della patria e delle radici

© Secoloditalia.it - “Piccole patrie” a Custonaci: una giornata tricolore per ricordare l’importanza della patria e delle radici

In questa notizia si parla di: piccole - patrie

Piccole patrie a Custonaci: una giornata tricolore per ricordare l'importanza della patria e delle radici; 'Piccole Patrie', protagoniste alla Giornata Tricolore 2025 a Custonaci; Piccole Patrie, protagoniste alla Giornata Tricolore 2025 a Custonaci.

"Piccole Patrie", protagoniste alla Giornata Tricolore 2025 a Custonaci - 00, la Sala Conferenze di Villa Zina Park Hotel ospiterà la nuova edizione della tradizionale «Giornata Tricolore», appuntamento annuale che quest’anno avrà come ... Segnala tp24.it

piccole patrie custonaci giornataLa giornata tricolore di Custonaci 2025 dedicata alle “piccole patrie” - Giornata tricolore a Custonaci 2025 Si terrà a Custonaci, sabato 27 settembre (ore 10. Secondo barbadillo.it

Cerca Video su questo argomento: Piccole Patrie Custonaci Giornata