Piccole patrie a Custonaci | una giornata tricolore per ricordare l’importanza della patria e delle radici
“Piccole Patrie, le comunità dei territori per la Nuova Italia” è il tema scelto per la tredicesima edizione della “Giornata Tricolore”, in programma il prossimo 27 settembre a Custonaci, in provincia di Trapani, su iniziativa del Centro Studi Dino Grammatico, in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale. Si parlerà dell’Italia di quei luoghi dove il tempo ancora ha un ritmo umano e dove il senso della comunità e del territorio si vive nella quotidianità. È proprio questa l’Italia delle “Piccole Patrie”, che sarà al centro della tradizionale manifestazione, giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione e che si terrà nella consueta cornice di Villa Zina Park Hotel a partire dalle 10. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sarò presente sabato 27 settembre a Custonaci alla XIII edizione della "Giornata Tricolore" organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico. Il tema di quest'anno - "Piccole Patrie - Le comunità dei territori per la nuova Italia" - tocca nel profondo una delle sfide p - facebook.com Vai su Facebook
