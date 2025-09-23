Piccole dimensioni grande autonomia | com' è fatto e come va il Suv elettrico Hyundai Inster

L'auto elettrica per scelta. Il nome deriva dall’incontro dei due aggettivi “intimate” e “innovative“, ma l’idea di Hyundai Inster sta nel mettere in 382 cm di lunghezza la formula disinvolta dell’auto pensata per i giovani e le famiglie, con interni versatili e gusto per la tecnologia. Il look è moderno e assieme retrò, l’abitacolo è un incontro riuscito tra profili morbidi e strumentazione digitale, la meccanica da auto elettrica occupa molto meno spazio rispetto a quella di una vettura con motore tradizionale e quindi c’è più libertà nel muoversi. Hyundai Inster esiste in due versioni, tenendo a mente l’arrivo degli incentivi statali fino a 11 mila euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

