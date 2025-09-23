Picchiato in un garage della Vucciria per consegnare 40 mila euro e un Rolex | un arresto dopo 4 anni
In carcere con l’accusa di aver costretto un uomo, con le cattive, a consegnargli un’ingente somma di denaro e un Rolex. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del gip nei confronti di un uomo di 35 anni accusato di estorsione aggravata ai danni di un trentaquattrenne per un episodio risalente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: picchiato - garage
