Picchiato in un garage della Vucciria per consegnare 40 mila euro e un Rolex | un arresto dopo 4 anni

Palermotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In carcere con l’accusa di aver costretto un uomo, con le cattive, a consegnargli un’ingente somma di denaro e un Rolex. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del gip nei confronti di un uomo di 35 anni accusato di estorsione aggravata ai danni di un trentaquattrenne per un episodio risalente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

