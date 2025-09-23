Picchia la suocera a Catania e la colpisce con un vetro gli agenti si trovano davanti una scena drammatica

Notizie.virgilio.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 30enne marocchino è stato arrestato a Catania per aver aggredito la suocera con un frammento di specchio. La donna è finita in ospedale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

picchia la suocera a catania e la colpisce con un vetro gli agenti si trovano davanti una scena drammatica

© Notizie.virgilio.it - Picchia la suocera a Catania e la colpisce con un vetro, gli agenti si trovano davanti una scena drammatica

In questa notizia si parla di: picchia - suocera

Catania, picchia la suocera e maltratta la moglie, arrestato 30enne.

picchia suocera catania colpisceCatania, picchia la suocera con un vetro rotto: 30enne arrestato - Un 30enne di origini marocchine è stato arrestato a Catania dopo aver picchiato e ferito la suocera con un frammento di specchio. Da corrieretneo.it

picchia suocera catania colpiscePicchia la suocera e maltratta la moglie: arrestato - L’uomo è stato arrestato per il reato di lesioni e denunciato all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, ferma restando la presunzione di innocenza ... catanianews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Picchia Suocera Catania Colpisce