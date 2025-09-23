Picchia la madre e le estorce i soldi per comprarsi la droga | imprenditore respinge le accuse

Agrigentonotizie.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non ho mai picchiato mia madre nè le ho estorto i soldi per comprarmi la droga”. È iniziato oggi, davanti al giudice per l’udienza preliminare Alberto Lippini, il processo a carico di un 57enne di Camastra, noto imprenditore con attività anche all’estero, arrestato cinque mesi fa e tuttora in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

