Picasso in mostra al Museo Storico della Fanteria

Romatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 4 ottobre al 25 gennaio 2026 al Museo della Fanteria dell’Esercito Italiano di Roma, la mostra Picasso? Il linguaggio delle idee racconterà diverse tappe del percorso artistico di Pablo Picasso, il pittore, incisore e scultore spagnolo, scandite da incontri personali e sperimentazioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: picasso - mostra

