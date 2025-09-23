Tempo di lettura: 2 minuti Mille firme contro la chiusura di Piazza Plebiscito per un mese, a causa di una quindicina di concerti. E la raccolta non si ferma. Le associazioni sono sul piede di guerra, e lo ripetono in conferenza stampa. “I cittadini sono molto provati e arrabbiati” dice Linda Irace del Comitato per la Salvaguardia e la vivibilità di Monte Echia. Rumori sparati a tutto volume, la piazza negata anche ai turisti, difficoltà per i mezzi di soccorso. Tanti i motivi si malcontento. “ La raccolta di firme è il primo step – spiega Irace -, vediamo come ci risponderanno. Altrimenti si vai ai ricorsi, nel nostro gruppo abbiamo numerosi avvocati”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piazza Plebiscito ‘sequestrata’ da raffica di concerti, mille firme contro: “Il sindaco ora ci ascolti”