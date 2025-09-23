Piazza FI | Telese Terme capitale della Libertà | il Sannio e la Campania al centro del dibattito nazionale

Telese Terme al centro del dibattito nazionale: il Sannio e la Campania protagonisti con Forza Italia. In vista dell’evento “Libertà”, che si svolgerà questo weekend a Telese Terme (Bn), da Angelo Piazza, responsabile provinciale organizzazione Forza Italia Benevento, giunge questo commento: “ Con l’appuntamento “Libertà”, in calendario dal 26 al 28 settembre a Telese Terme, il Sannio e l’intera regione Campania vivranno un momento di grande riconoscimento e di centralità politica. Non si tratta soltanto di una manifestazione di partito, ma di una vera e propria occasione di rilancio per il nostro territorio, che torna ad essere protagonista della scena nazionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Telese Terme: la danza incanta Piazza Minieri; Telese Terme, una notte speciale: musica, emozioni e talento sotto le stelle; Musica e stelle, a Telese una notte di emozioni.

A Telese Terme il Telesia Motor Show: cultura e spettacoli per il Memorial ‘Tonino Limata’ - Grande entusiasmo per il Telesia Motor Show, che tra ieri sabato 20 e oggi domenica 21 settembre ha trasformato Piazza Minieri e l’intera città di Telese in una vetrina di sport, cultura e spettacolo, ... Secondo ntr24.tv

A Telese Terme torna il "Treno dei bagnanti" - Tornano a vivere la storica locomotiva 835 e la gloriosa Carrozza Centoporte, simbolo e ricordo indelebile del 'Treno Speciale dei Bagnanti', collegamento ferroviario diretto che permetteva ai turisti ... Da ansa.it